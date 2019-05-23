Юбилейный саммит НАТО состоится 3-4 декабря в Лондоне

Лондон, , 02:14 — REGNUM Саммит глав государств и членов правительств государств Североатлантического альянса состоится 3−4 декабря в Лондоне, на нем также будет отмечаться 70-летие альянса, говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга.

«Рад сообщить, что саммит лидеров стран НАТО пройдет 3−4 декабря в Лондоне для празднования 70-летия основания альянса», — заявил он.

Столтенберг отметил, что уже согласовал приготовления к проведению саммита с главой британского правительства Терезой Мэй, и поблагодарил ее за готовность организовать мероприятие. Он подчеркнул, что в первые годы после основания штаб-квартира НАТО располагалась в Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе прошлогоднего саммита НАТО президент США Дональд Трамп призвал союзников по альянсу увеличить военные расходы. По его словам, страны альянса должны тратить на оборону не менее 2% от национального ВВП.