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Юбилейный саммит НАТО состоится 3-4 декабря в Лондоне

Политика

На саммите отметят 70-летие основания альянса

Лондон, 23 мая 2019, 02:14 — REGNUM  Саммит глав государств и членов правительств государств Североатлантического альянса состоится 3−4 декабря в Лондоне, на нем также будет отмечаться 70-летие альянса, говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга.

«Рад сообщить, что саммит лидеров стран НАТО пройдет 3−4 декабря в Лондоне для празднования 70-летия основания альянса», — заявил он.

Столтенберг отметил, что уже согласовал приготовления к проведению саммита с главой британского правительства Терезой Мэй, и поблагодарил ее за готовность организовать мероприятие. Он подчеркнул, что в первые годы после основания штаб-квартира НАТО располагалась в Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе прошлогоднего саммита НАТО президент США Дональд Трамп призвал союзников по альянсу увеличить военные расходы. По его словам, страны альянса должны тратить на оборону не менее 2% от национального ВВП.

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