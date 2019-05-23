Четверг, 23 Мая 2019 года
02:00:55 МСК

Канада заплатит $850 тысяч за вывоз мусора с Филиппин

Политика

Соответствующий контракт правительство Канады заключило еще 17 мая

Оттава, 23 мая 2019, 02:00 — REGNUM  Вывоз мусора с Филиппин обратно в Канаду обойдется канадскому правительству в 1,14 млн канадских долларов (около $850 тыс), говорится на сайте госзакупок правительства Канады.

Сообщается, что министерство по вопросам окружающей среды и изменениям климата Канады заключило договор с компанией Bollore Logistiques еще 17 мая. Сумма контракта составила 1,14 млн канадских долларов. Подробности сделки пока не раскрываются. Ранее правительство Канады согласилось забрать канадский мусор с Филиппин, из-за которого возникли разногласия между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент Филиппин Родриго Дутерте призвал Канаду забрать обратно свой мусор. Позднее, 15 мая, разногласия между странами из-за мусора привели к отзыву филиппинского посла с Канады.

Читайте ранее в этом сюжете: Ввоз мусора стал причиной отзыва посла Филиппин в Канаде

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить