Канада заплатит $850 тысяч за вывоз мусора с Филиппин

Оттава, , 02:00 — REGNUM Вывоз мусора с Филиппин обратно в Канаду обойдется канадскому правительству в 1,14 млн канадских долларов (около $850 тыс), говорится на сайте госзакупок правительства Канады.

Сообщается, что министерство по вопросам окружающей среды и изменениям климата Канады заключило договор с компанией Bollore Logistiques еще 17 мая. Сумма контракта составила 1,14 млн канадских долларов. Подробности сделки пока не раскрываются. Ранее правительство Канады согласилось забрать канадский мусор с Филиппин, из-за которого возникли разногласия между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент Филиппин Родриго Дутерте призвал Канаду забрать обратно свой мусор. Позднее, 15 мая, разногласия между странами из-за мусора привели к отзыву филиппинского посла с Канады.

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