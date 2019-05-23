Прогнувшихся снова кинули. В МИД «оценили» возврат США к нефти Каракаса

Москва, , 01:44 — REGNUM Решение Вашингтона возобновить закупку нефти у Венесуэлы — характерный для США манёвр не упустить свою выгоду и при этом «кинуть» тех международных партнёров, кто последовал указке из Штатов. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Facebook.

Комментируя сообщения о возобновлении Вашингтоном закупок венесуэльской нефти после двухнедельного перерыва, Захарова напомнила, как американцы убеждали своих международных партнёров и частные компании не поддерживать экономику «режима» президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Отказ от импорта нефти у Каракаса позиционировался как «встать на сторону народа Венесуэлы». Теперь же, когда другие под давлением Вашингтона «встали на сторону народа Венесуэлы», Штаты поступили типичным для себя образом.

«Нормально? Нормально. И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют манёвр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся», — написала Захарова.

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