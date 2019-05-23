Четверг, 23 Мая 2019 года
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Мадуро призвал военных быть готовыми к отражению провокаций США

Политика

По его словам, США готовятся к авантюрам против Венесуэлы

Каракас, 23 мая 2019, 01:37 — REGNUM  Вооруженные силы Венесуэлы должны быть готовы в любое время дать отпор провокациям США против Боливарианской Республики, заявил законно избранный президента страны Николас Мадуро на своей странице в Twitter.

«Сегодня приказал военным подразделениям сохранять бдительность и готовность защитить мир и лишить возможности североамериканскую империю осуществить любую авантюру против нашей Родины. Наша победа это мир!» — заявила он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военнослужащих сохранять единство в своих рядах и постоянную боеготовность. Он также призвал военных задерживать предателей, если таковые будут выявлены в рядах вооруженных сил.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро призвал военных задерживать предателей в своих рядах

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Политический кризис в Венесуэле
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