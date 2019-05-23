Лидер Палаты общин британского парламента подала в отставку

Лондон, , 01:14 — REGNUM Глава Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом сообщила о своем уходе в отставку. Соответствующее заявление политик сделала на своей странице в Twitter.

Лидсом опубликовала письмо, предназначенное главе британского правительства Терезе Мэй, в котором сообщается об отставке.

«Я работала в вашем правительстве, чтобы бороться за Brexit. Хоть нам и пришлось принять по ряду вопросов неприятные компромиссы, но вы всегда могли рассчитывать на мою поддержку и лояльность в своих стремлениях довести Brexit до его завершения. Я больше не верю, что такой подход может обеспечить решение референдума (о выходе Великобритании из ЕС — прим. ИА REGNUM )», — заявила она.

Среди указанных причин Лидсом назвала неуверенность в том, что через достигнутое с ЕС соглашение Великобритания сможет стать по-настоящему независимой. Она подчеркнула, что всегда считала повторный референдум опасным.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что «уже сыт по горло» переносами сроков Brexit. По его словам, не исключено, что Великобритания попросит очередную отсрочку даты выхода страны из состава ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Еврокомиссии заявил, что «сыт по горло» переносами Brexit