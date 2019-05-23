Четверг, 23 Мая 2019 года
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Молдавская баня: экс-президент Румынии предложил Молдавии выход из кризиса

Политика

“Пойти в баню, раздеться, помыться и выйти с решением о формировании правительства”

Кишинёв, 23 мая 2019, 00:36 — REGNUM  Экс-президент Румынии Траян Бэсеску призвал парламентских партии Молдавии договориться о формировании большинства и правительства и не доводить дело до досрочных выборов. Как заявил Бэсеску на пресс-конференции в Кишиневе, в этом смысл политики — ставить национальные и государственные интересы выше личных, передает ИА REGNUM.

Он предложил молдавским депутатам от всех четырех партий — Партии социалистов, Демпартии блока ACUM и партии «Шор» — «пойти в баню, раздеться, помыться и выйти с решением о создании правительства».

Досрочные выборы, по его словам, плохое решение, потому что результаты выборов существенно не изменятся. «Досрочные выборы при той же системе ничего не изменят. Зато в этом случае Молдова может пострадать из-за приостановки финансирования, в том числе со стороны ЕС», — сказал Бэсеску. Что касается граждан Молдавии, то Бэсеску сказал, что ан их месте давно бы вышел на протесты, чтобы выразить недовольство действиями партий и политиков.

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Молдавско-румынские отношения
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