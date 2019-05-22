В Иране заявили о слежении за кораблями ВМС США в Персидском заливе

Тегеран, , 23:28 — REGNUM Вооруженные силы Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР) полностью контролируют все действия военных кораблей ВМС США в ближневосточном регионе, заявил 22 мая заместитель командующего КСИР Али Фадави иранскому информагентству Fars.

«Военные корабли США, пребывающие в Персидском заливе, находятся под полным контролем военно-морских сил КСИР и армии Ирана, беспокоиться не нужно», — цитирует Fars заместителя главы КСИР.

Напомним, после того как Вашингтон разрушил многостороннее ядерное соглашение с Ираном иранско-американское противостояние всё больше переходит в военную плоскость.

В частности, США наращивают военное присутствие в Персидском заливе, перебрасывая туда ударную авиацию, авианосные группы и боевые корабли с крылатыми ракетами. Пентагон объясняет эти действия «повышенной готовностью Ирана к наступательным операциям против сил США и защитой наших интересов».

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