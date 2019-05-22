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Коломойский дал напутствия Зеленскому на президентский срок

Политика

Бизнесмен рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, состоявшемся после его победы на выборах президента Украины

Киев, 22 мая 2019, 22:58 — REGNUM  Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским после его победы на президентских выбрах пожелал ему справиться с тяжёлой ежедневной работой на посту президента Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

«Я сказал, что при такой высокой планке будет достаточно тяжёлый каждодневный труд. Очень высокая ответственность, поэтому пожелал удачи», — сказал Коломойский.

Бизнесмен добавил, что «представители разных сегментов общества», с которыми он общается, также желают новому президенту удачи и «хотят, чтобы совершилось чудо и у него получилось».

«Как говорят, вершина — это последняя точка перед спуском. Завоевать можно, тяжело — удерживать позиции», — отметил Коломойский.

Напомним, что в период президентской гонки на Украине многие СМИ называли Игоря Коломойского главным спонсором и выгодоприобретателем предвыборной кампании Владимира Зеленского. Сам бизнесмен это отрицает.

Накануне Зеленский назначил главой президентской администрации Андрея Богдана, который был советником Коломойского, когда тот занимал должность губернатора Днепропетровской области, а также его адвокатом.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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