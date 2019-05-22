СМИ: В сирийской провинции Хама террористы перешли в контрнаступление

Дамаск, , 22:54 — REGNUM На севере Сирии продолжаются ожесточённые бои между сирийской правительственной армией и отрядами боевиков радикальных группировок, сообщает 22 мая телеканал Ikhbariya.

По данным местных СМИ, сирийская армия активно использует авиацию для ударов по позициям противника в районах аль-Хубейт, окрестностях Кафр-Набудех, аль-Хвейза и аль-Хамамият на севере сирийской провинции Хама.

По разным данным, в районе населённого пункта Кафр-Набудех отряды боевиков проводят массированные атаки с применением бронетехники, танков, реактивных систем залпового огня (РСЗО), активно применяют джихад-мобили, управляемые смертниками.

Часть региональных СМИ сообщили, что 22 мая командующий элитным соединением сирийской армии «Силы Тигра» бригадный генерал Сухейль аль-Хасан заявил журналистам что его подразделения не смогли удержать Кафр-Набудех и оставили это поселение под натиском противника.

Кроме того, бригадный генерал заявил, что на стороне боевиков против его подчинённых воюют турецкие и американские спецподразделения.

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