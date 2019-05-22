Русские, именно вы опять оказались на острие борьбы со злом!

Жан-Луи Липпер, , 22:45 — REGNUM

Это очень плохой долгосрочный стратегический расчет для России: делать ставку на европейские политические партии крайне правых…

Как-то я предложил термин «шизонойя» (SCHIZONOIA, www. sphérisme.be), чтобы охарактеризовать психическое заболевание, затрагивающее так называемый демократический мир. Для России было бы более уместно полагаться на анализ противоречий, присущих «Капитоталу» [1] и его идеологическим маскам, созданным «Паноптической башней» [2], чтобы перехватить активность у этой бесчеловечной системы, особенно когда она претендует на роль наследника гуманизма и критического духа Просвещения…

Необходимо доказывать их несовместимость с подлинной человечностью. Тем более что.

Россия связана с подлинным европейским гуманизмом сотнями нитей. Вот лишь три примера. Современным французским идеологам нечего было бы противопоставить позиции Дидро (жизнь которого была спасена Екатериной II из России). Они не могут ничего противопоставить призыву Виктора Гюго на парижском Конгрессе мира в 1849 году: «Ныне вы заявляете, и я — один из тех, кто заявляет это вместе с вами, все мы, находящиеся здесь, заявляем, обращаясь к Франции, Англии, Пруссии, Австрии, Испании, Италии, России: Настанет день, когда и у вас — да, и у вас — оружие выпадет из рук!» Там же он определил истинную цель любой гуманистической политики такими словами: «Против нищеты внутри, против войны снаружи»…[3]

Луи Арагон, писатель, коммунист, участник Сопротивления, вспоминает в «Базельских колоколах» (1935) о присутствии Владимира Ульянова на похоронах Жореса в 1914 году, выступавшего против мировой войны и убитого на митинге. Как бы сегодняшняя Россия ни полемизировала относительно роли Ленина, именно ему принадлежит разработка тезиса о связи между войной и капиталом.

И наконец. Россию как историческую правопреемницу СССР последовательно вытесняют из Победы во Второй мировой войне, пытаясь уравнять нацизм с коммунизмом. Пропагандисты «Капитотала» навязывают эту логику европейцам по всем азимутам системно, что приводит к тому, что русских в этом году не позвали ни на годовщину открытия Второго фронта (которое официально названо «Высадкой союзников в Нормандии», чтобы люди забыли о том, что на Первом фронте с нацизмом бился Советский Союз), ни в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября. И стоит ли удивляться тому, что директор музея Второй мировой войны в Гданьске выгнал музыкантов, исполнявших во время «Ночи музеев» советскую военную песню «Темная ночь». Русские, не обижайтесь, поймите, наконец, что именно вы опять оказались на острие борьбы со злом!

И сейчас для России перспективнее вспомнить о своём вкладе в гуманизм, о родстве с Дидро, Виктором Гюго, Жоресом, Арагоном и о том, что вы, русские, — главные герои великой Победы, чем пытаться породниться с неонацистскими невеждами, которые вас непременно предадут!

Анатоль Атлас (Jean-Louis Lippert), писатель, Бельгия

[1] Термин, введённый Жаном-Луи Липпером, использующим псевдоним — Анатоль Атлас.

[2] Выражение Липпера, используемое им для капитанов глобализации.

[3] В 1849 г. в Париже открылся международный конгресс друзей мира — первый в истории Европы конгресс противников войн. Гюго был единодушно избран председателем конгресса.