Мадуро предложил оппозиции «померяться силами»

Каракас, , 22:44 — REGNUM «Выборы — да, но других», — так испанское издание El Mundo описало суть инициативы Николаса Мадуро. «Я делаю предложение всей оппозиции, давайте померяемся силами с помощью избирателей и проведем досрочные выборы в Национальную ассамблею, чтобы увидеть, кто имеет народную поддержку и голоса», — заявил президент Венесуэлы, отмечая первую годовщину своей «победы», ознаменовавшей начало одного из худших периодов в истории страны.

Если норвежские посредники и представители ЕС, налаживающие процесс диалога, уже были озадачены после его встреч с «народным президентом» (т.е. Хуаном Гуайдо) или его делегатами на прошлой неделе, куда большее замешательство они должны были ощутить от этих слов. «Сын Чавеса» заверил, что он хочет провести выборы — но не имеющие ничего общего с президентскими, которых «требует его страна, оппозиция, большая часть континента и Европа». По мнению El Mundo, голосование за новый состав депутатов «подразумевает нелегальный и нарушающий конституцию роспуск демократического парламента — единственной силы, не находящейся в руках революции и подвергающейся постоянной травле».

«Революция хочет навязать свой дорожный маршрут, чтобы укрепить позиции Мадуро во дворце Мирафлорес после первого «обеления» его имиджа, достигнутого с помощью встреч в Осло и Каракасе. Для этого она располагает прикрытием Национальной учредительной ассамблеи (ANC), революционного органа, назначенного силой, чтобы отобрать у демократического парламента его функции. Свои полномочия ANC решила продлить до конца 2020 года», — пишет испанское СМИ.

Таким образом, венесуэльская оппозиция имеет дело с двойным вызовом конституции. С одной стороны, ныне действующий парламент еще не отработал полтора года из тех пяти лет, которые отводит ему главный закон государства («этот фиксированный период нельзя сокращать», утверждает El Mundo). С другой, заседаниям Национальной учредительной ассамблеи вот-вот исполнится два года, но пока ничего не известно об ее особой задаче — разрабатывать новую конституцию.

Полномочия ANC сейчас не признает большая часть стран. Этот законодательный орган был создан «без предварительного проведения референдума, на незаконных основаниях и с использованием мошенничества на выборах», подчеркивает испанское СМИ, ссылаясь на информацию компании, отвечавшей за электронный подсчет голосов. Предприятие утверждает, что был засчитан по меньшей мере миллион несуществующих бюллетеней.

«Режим смеется, говоря о парламентских выборах. Я спрашиваю себя, готовы ли вооруженные силы следовать этому безумию и не приведут ли они Венесуэлу к катастрофе», — сказал вчера, 21 мая, оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, выступая с трибуны перед Национальной ассамблеей, чьи заседания снова закрыты для СМИ и не имеют связи с внешним миром через интернет и социальные сети из-за блокировок, примененных правительством.