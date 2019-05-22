Среда, 22 Мая 2019 года
22:38:56 МСК

Два самолёта-шпиона ВВС США 11 часов вели разведку западных границ России

Политика

Стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk и самолёт радиоэлектронной разведки RC-135V курсировали у границ над Польшей, Литвой и Балтийским морем

Два самолёта-шпиона ВВС США 11 часов вели разведку западных границ России
Иллюстрация: Defense.gov
RC-135V

Калининград, 22 мая 2019, 22:33 — REGNUM  Стратегический беспилотный разведчик RQ-4B Global Hawk и самолёт-шпион RC-135V ВВС США совершили многочасовые полёты вдоль границ России в прибалтийском регионе, сообщают 22 мая мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Взлетевший с авиабазы на Сицилии RQ-4B Global Hawk пять часов летал у северной границы Калининградской области в воздушном пространстве Литвы, а затем четыре часа летал над Эстонией у границ Ленинградской и Псковской областей.

Почти одновременно у юго-западной границы Калининградской области в небе Польши и над Балтийским морем был замечен самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V, взлетевший с британской авиабазы Милденхолл.

Напомним, чаще всего воздушные разведчики США и стран НАТО курсируют возле российских баз в Сирии, у северо-западных границ России, возле Крыма и побережья Краснодарского края.

Читайте ранее в этом сюжете: Польский политик: войска США — залог ликвидации влияния России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить