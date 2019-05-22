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Посол Трампа призвал ООН поддержать «сделку века» по Палестине

Политика

Отказ палестинских властей от переговоров является «большой ошибкой»

Посол Трампа призвал ООН поддержать «сделку века» по Палестине
edgarwinkler
ООН

Вашингтон, 22 мая 2019, 21:58 — REGNUM  Джейсон Гринблатт, спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, выступил в Совете Безопасности ООН, 22 мая передаёт агентство Associated Press.

Гринблатт, один из авторов ожидаемого плана администрации Трампа по мирному урегулированию в Палестине, заявил, что для «сделки века» исламистам из сектора Газа нужно отказаться от насилия и призывов уничтожить Израиль.

Также Гринблатт назвал «большой ошибкой» отказ властей Палестины от участия в запланированной под эгидой США конференции по ближневосточному урегулированию.

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Ближневосточное урегулирование
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