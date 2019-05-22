Среда, 22 Мая 2019 года
21:41:34 МСК

Саакашвили написал письмо Зеленскому с просьбой о возвращении гражданства

Политика

Послание передал в администрацию президента Украины адвокат экс-губернатора

Саакашвили написал письмо Зеленскому с просьбой о возвращении гражданства
Иван Шилов © ИА REGNUM
Михаил Саакашвили

Киев, 22 мая 2019, 21:17 — REGNUM  Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили направил письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о восстановлении его гражданства, передаёт 22 мая Интерфакс-Украина.

По информации агентства, письмо Саакашвили подал сегодня в администрацию президента адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

«Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства», — указал Саакашвили в письме.

Он подчеркнул, что на Украине ему не нужны «никакие должности и преференции».

Саакашвили также указал, что при наличии у Зеленского сомнений относительно целесообразности возвращения ему гражданства президент может поручить главе Госпогранслужбы предоставить ему право въезда с тем, чтобы он мог самостоятельно защитить свои права в суде.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Михаил Саакашвили в очередной раз сообщил, что рассчитывает вернуться на Украину, откуда он был выдворен в феврале 2018 года. Он также заявил, что при президенте Петре Порошенко его «совершенно искусственно лишили гражданства», и теперь, после смены власти, он надеется на его восстановление.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили вновь заявил о намерении вернуться на Украину

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая карьера Саакашвили на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить