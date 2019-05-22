Оппозиционера Леонида Волкова арестовали на 20 суток

Москва, , 20:43 — REGNUM Оппозиционный политик, глава штаба ФБК Леонид Волков получил 20 суток административного ареста. Решение вынес 22 мая Симоновский районный суд Москвы.

«Арест: 20 суток. Увидимся, не скучайте!» — написал Волков в Twitter.

Оппозиционера признали виновным в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга (ч. 4. ст. 20.2 КоАП).

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Волкова задержали 21 мая. В ОВД на него был составлен протокол о нарушении правил проведения митинга 9 сентября 2018 года. Несанкционированная акция протеста была направлена против пенсионной реформы.

Как сообщало ИА REGNUM, несанкционированные митинги сторонников Алексея Навального, к участию в которых призывал в том числе и Волков, состоялись в единый день голосования — в Москве и Санкт-Петербурге. По данным правоохранительных органов, в ходе их проведения был отмечен ряд провокаций и нарушений правопорядка.

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