Украина «не выживет» без НАТО и ЕС, заявили в администрации Зеленского

Киев, , 20:33 — REGNUM НАТО и Европейский союз являются для Украины настолько важными «партнёрами», что без них она «не выживет», заявил 22 мая замглавы администрации нового президента Украины Вадим Пристайко.

Пристайко напомнил, что стремление к членству в НАТО теперь закреплено в конституции Украины, и выразил надежду, что этого членства так же сильно вожделеет не менее половины жителей страны.

«Курс на НАТО зафиксирован в украинской конституции. И его разделяет как минимум половина украинского населения и большинство нашего парламента. Я думаю, что это всем понятно: ЕС, НАТО — это те партнеры, без которых мы не выживем», — цитирует Пристайко сайт телеканала «112 Украина».

Напомним, в феврале текущего года Верховная рада Украины по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко внесла в конституцию страны курс в ЕС и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ни Евросоюз, ни Североатлантический альянс ни разу не выразили готовности предоставить Украине полноправное членство.

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