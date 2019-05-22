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Украина «не выживет» без НАТО и ЕС, заявили в администрации Зеленского

Политика

Членство в НАТО и «евроинтеграция» — любимые темы ушедшего украинского президента Порошенко

Украина «не выживет» без НАТО и ЕС, заявили в администрации Зеленского
Иван Шилов © ИА REGNUM
Конституция Украины

Киев, 22 мая 2019, 20:33 — REGNUM  НАТО и Европейский союз являются для Украины настолько важными «партнёрами», что без них она «не выживет», заявил 22 мая замглавы администрации нового президента Украины Вадим Пристайко.

Пристайко напомнил, что стремление к членству в НАТО теперь закреплено в конституции Украины, и выразил надежду, что этого членства так же сильно вожделеет не менее половины жителей страны.

«Курс на НАТО зафиксирован в украинской конституции. И его разделяет как минимум половина украинского населения и большинство нашего парламента. Я думаю, что это всем понятно: ЕС, НАТО — это те партнеры, без которых мы не выживем», — цитирует Пристайко сайт телеканала «112 Украина».

Напомним, в феврале текущего года Верховная рада Украины по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко внесла в конституцию страны курс в ЕС и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ни Евросоюз, ни Североатлантический альянс ни разу не выразили готовности предоставить Украине полноправное членство.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко назвал роспуск Верховной рады нарушением конституции Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский
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