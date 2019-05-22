Тунис освободил эксперта ООН, подозреваемого в шпионаже

Тунис, , 20:32 — REGNUM Власти Туниса освободили эксперта ООН Монсефа Картаса, арестованного ранее по подозрению в шпионаже, 22 мая передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению офиса ООН в Тунисе, Картас вышел из тюрьмы в Тунисе и чувствует себя хорошо. По словам постоянного представителя Германии в ООН Кристофа Хойсгена, Картас уже покинул Тунис.

Картас, являющийся гражданином Туниса, Германии и США, был арестован властями Туниса 24 марта по подозрению в шпионаже. Власти Туниса отказали ему в праве на дипломатический иммунитет.

Читайте также: Власти Гаити арестовали группу вооруженных людей из США