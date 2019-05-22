США устроили экономическую травлю Huawei — МИД Китая

Пекин, , 19:51 — REGNUM Действия властей США в отношении китайской телекоммуникационной корпорации Huawei являются «типичной экономической травлей». Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И в рамках заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Использование США государственной силы для оказания беспричинного давления на такую частную китайскую компанию, как Huawei, представляет собой типичную экономическую травлю», — сказал Ван И.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США подвергли китайскую корпорацию Huawei жесточайшим санкциям. Фактически речь идёт о выдавливании компании с американского рынка, а также о создании ей проблем на международном рынке телекоммуникаций вообще.

Американские давление на Huawei осуществляется в рамках развязанной президентом США Дональдом Трампом торговой войны против Китая. Напомним, что ещё в период предвыборной кампании Трамп заявлял, что видит Китай в качестве главного конкурента США на мировой арене. Придя к власти, Трамп поставил своей целью вернуть американский капитал из Китая и во что бы то ни стало не дать КНР добиться глобальной гегемонии.