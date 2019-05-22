Нового сенатора вместо Арашукова назначат в течение 10 дней

Черкесск, , 19:21 — REGNUM Комментируя лишение члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова статуса сенатора, председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщила, что субъект должен делегировать в Совфед нового сенатора от исполнительной власти согласно установленному порядку.

По закону, новый член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии должен быть представлен в течение 10 дней после того, как решение о досрочном прекращении полномочий сенатора вступило в силу. В парламенте Карачаево-Черкесии назвали двух претендентов на этот пост. По словам председателя комитета по национальной политике, внешним связям, местному самоуправлению и делам некоммерческих организаций законодательного собрания региона Ахмата Эбзеева, это Иналь Гашоков и Крым Казаноков.

«Новый сенатор должен быть назначен из «резерва». На сегодняшний день в «резерве» находятся два человека — Иналь Гашоков и Крым Казаноков», — цитирует Эбзеева ТАСС.

В случае отказа этих претендентов представителем главы республики в Совфеде должен быть назначен депутат парламента Карачаево-Черкесии.

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Что касается названных претендентов на должность сенатора, то это известные в республике люди. Оба трудятся в городской думе Черкесска. Иналь Гашоков — известный тележурналист, автор и ведущий программы «Итоги недели». Он является заместителем председателя думы Черкесска.

Крым Казаноков — также является депутатом городской думы столицы Карачаево-Черкесии. У него уже есть опыт работы в Совете Федерации, где он был предшественником Рауфа Арашукова. В феврале 2016 года глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил его представителем от высшего исполнительного органа государственной власти республики в Совфеде. До наделения полномочиями члена СФ — депутат Народного собрания республики пятого созыва, председатель комитета по промышленности, транспорту, строительству, связи и энергетике.

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