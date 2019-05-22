Порошенко заявил, что дела против него инициируются «врагами Украины»

Киев, , 18:56 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко связывает открытые в отношении него уголовные производства с началом избирательной кампании в Верховную раду. Об этом он заявил 22 мая в ходе общения с журналистами в Киеве, передаёт телеканал «112 Украина».

«Я оцениваю, что это есть признак начала парламентской избирательной кампании. Второе — я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут не от моих врагов, а от врагов Украины», — заявил Порошенко.

Он также отметил, что часть расследований против него якобы инициируется представителями «пятой колонны».

Несмотря на то, что одно из двух открытых дел касается исключительно коррупционных преступлений, Порошенко считает себя преследуемым за политическую деятельность. Так, по его мнению, следующие дела в отношении него будут возбуждены по факту принятия закона об украинском языке, а также в связи с получением томоса об автокефалии украинской раскольнической церковью.

«Следующие планы? Они собираются привлечь меня к ответственности за подписание закона о языке. Я готов за это нести ответственность. Уголовное дело по Керченскому проливу — это атака на армию, уголовное дело по томосу — это атака на веру, уголовное дело по закону о языке — это атака на язык. Всё четко по программе, но ничего у них не выйдет», — заявил экс-президент.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Антикоррупционная прокуратура Украины возбудила в отношении Петра Порошенко и ещё ряда высших должностных лиц дело о превышении полномочий при распределении должностей в ПАО «Центрэнерго» с целью предполагаемого хищения средств.

Днём ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило в отношении Порошенко уголовное дело по статье о государственной измене по факту провокации украинских военных судов в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, в результате которой украинские моряки были арестованы.

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