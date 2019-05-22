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Жертвой теракта в Сомали стал советник президента

Политика

Террористы взорвали заминированный автомобиль на КПП у президентского дворца в Могадишо

Могадишо, 22 мая 2019, 18:54 — REGNUM  Число жертв теракта в Могадишо достигло девяти, среди жертв — бывший министр иностранных дел Сомали и советник президента Хусейн Элабэ Фахие, 22 мая передает агентство Associated Press.

Не менее 13 человек получили ранения в результате атаки в центре столицы Сомали, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Большинство жертв и пострадавших — военные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 мая террористы «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвали заминированный автомобиль на КПП у президентского дворца в Могадишо.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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