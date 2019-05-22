Эксперт ООН считает, что риск ядерной войны очень высок

Нью-Йорк, США, , 18:46 — REGNUM Директор Института Организации Объединённых Наций по исследованию проблем разоружения Рената Дван считает, что в настоящее время отмечается самая высокая вероятность начала ядерной войны со времен Второй мировой войны. Об этом сегодня, 22 мая, пишет Business Insider.

По словам Дван, во всех государствах, которые обладают ядерным оружием, полным ходом идёт программа ядерной модернизации. В связи с этим ситуация с контролем над вооружениями динамично меняется, отчасти из-за стратегической конкуренции между Китайской Народной Республикой и Соединёнными Штатами.

Одновременно с этим идёт разрушение традиционных соглашений о контроле над вооружениями, напомнила Дван. Это происходит из-за появления новых способов ведения войны, в которых всё большую роль играют вооружённые группы и частные наемники, а также самые современные технологии. Грань между нападением и обороной фактически размыта.

«Риски применения ядерного оружия из-за разных факторов теперь выше, чем когда-либо после Второй мировой войны», — подчеркнула она.