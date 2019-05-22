В Екатеринбургской епархии раскритиковали опрос ВЦИОМ по храму

Екатеринбург, , 18:42 — REGNUM Опрос ВЦИОМ по ситуации с храмом Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге был проведён несвоевременно. Это следует из заявления пресс-службы епархии, которое поступило в редакцию ИА REGNUM.

«По мнению Екатеринбургской епархии, проводить опрос во время обострения ситуации, не дав сторонам предоставить аргументы, это не делает опрос конструктивным и отражающим действительную ситуацию», — говорится в заявлении.

В епархии отмечают, что в обществе пока сохраняется определённая недоинформированность и напряжённость по поводу проекта строительства храма, а также благоустройства как сквера, так и набережной. Поэтому якобы общественность не может сформировать об этом проекте своё мнение. В жителях города велико эмоциональное напряжение, и с таким настроением решения не принимаются, считают в епархии.

Также представители РПЦ отмечают, что это лишь небольшой срез, отражающий «ещё совсем недавнюю «перегретость» общества», а опрошенные ВЦИОМ три тысячи человек — это меньше, чем число граждан, которые приняли участие в общественных обсуждениях проекта. Эти общественные обсуждения на сегодняшний день сейчас единственные являются легитимными, заявляют в епархии.

«Главный опрос впереди», — отмечают в епархии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ большинство жителей Екатеринбурга одобряют строительство храма Святой Екатерины, но не в сквере у Театра драмы. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев уже заявил, что обратится к мэру Александру Высокинскому и попросит не включать это место в список для опроса, по итогам которого станет известно, где будет построен собор.

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