Суд Египта вынес приговор шестерым «братьям-мусульманам» *

Каир, , 18:34 — REGNUM Суд в Каире признал виновными в терроризме и убийствах шестерых участников группировки «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 22 мая передает агентство Associated Press.

Дело является частью более крупного процесса, обвиняемыми по которому проходят 70 участников исламистской организации.

Осужденных исламистов ждет высшая мера наказания, однако решение по приговору ещё должен вынести Великий Муфтий Египта.

Читайте также: Власти Египта освободили семерых лидеров оппозиции