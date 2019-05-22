Половина американцев ожидают войну с Ираном

Вашингтон, , 18:34 — REGNUM Компания Ipsos Public Affairs провела опрос общественного мнения по заказу агентства Reuters. Было опрошено 1007 граждан США в возрасте старше 18 лет. Опрос был проведен 17−20 мая.

Согласно результатам опроса, половина всех опрошенных американцев считают, что Соединенные Штаты пойдут на войну с Ираном «в течение следующих нескольких лет». В то время как американцев сейчас больше беспокоит Иран как угроза безопасности Соединенных Штатов, чем в прошлом году, мало кто поддержит упреждающее нападение на иранских военных.

Но если Иран сначала нападет на вооруженные силы США, четверо из пяти считают, что Соединенные Штаты должны ответить военным образом полностью или ограниченно.

Почти половина — 49% — всех опрошенных американцев не одобряют, как Дональд Трамп справляется с отношениями с Ираном. По данным опроса 31% говорят, что они сильно не одобряют. В целом, 39% опрошенных граждан одобряют политику Трампа.