Эксперт: Ответственность за высокие тарифы лежит на правительстве Гройсмана

Киев, , 18:28 — REGNUM Вся ответственность за резкое повышение цен на газ и коммунальные тарифы лежит на экс-премьере Арсение Яценюке и действующем премьер-министре Украины Владимире Гройсмане. С 2015 года правительства Украины подписали с Международным валютным фондом (МВФ) три меморандума, которые предусматривали резкое повышение цен на газ. Об этом 22 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

По его словам, премьер-министр Гройсман лукавит, обвиняя в повышении тарифов экс-премьера Юлию Тимошенко, которая не выполнила обязательства перед МВФ.

«Меморандум, в который был внесен вопрос тарифов, был подписан в 2015 году господином Яценюком… А потом было два меморандума, подписанных правительством Гройсмана. Во всех этих трех программах, которые обсуждались и согласовывались с МВФ, одним из структурных маяков проходил вопрос повышения тарифов на газ. Ответственность полностью лежит на правительстве Гройсмана», — сказал Землянский.

Он сообщил, что в отличие от команды Петра Порошенко, команда президента Владимира Зеленского готова пересмотреть меморандум с МВФ и снизить цены на газ.

«Теперь нет никаких препятствий, чтобы пересмотреть меморандум, тем более мы слышали заявление представителя Зеленского о таких действиях, чтобы убрать норму о повышении тарифов на газ, приведя тарифы в соответствии с платежеспособностью населению… Речь больше идет о международно-правовых договорах. Но нет ничего невозможного, если Украина займет определенную позицию в переговорном процессе с МВФ», — добавил Землянский.

Эксперт также считает, что снижение цен на газ грозит кризисом не стране, а компании «Нафтогаз Украины», которая управляется неэффективными менеджерами.

«Никакого кризиса это не вызовет по определению. В случае снижения тарифов на газ произойдет корректировка тарифов на тепло и горячую воду. Соответственно, это уменьшит нагрузку на бюджет с точки зрения выплаты субсидий. Если люди смогут платить самостоятельно, это не потребует дополнительных денег из бюджета.

Скрытые дотации «Нафтогазу» в виде этих субсидий покажут всю эффективность менеджеров НАК «Нафтогаза». Поэтому господин Гройсман и говорит, что это может вызвать финансовый кризис. Только он не говорит где. Не в стране, а в конкретно взятой компании-монополисте, которая в последнее время диктует Кабинету министров, что и как делать», — подытожил Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая премьер Гройсман заявил, что попытка снижения цен на газ и коммунальные услуги якобы может привести к серьезному кризису и разрыву международных договоров.