Данные 2 млн жителей Прибалтики оказались под угрозой из-за «дыр» Smart-ID

Таллин, , 18:12 — REGNUM Государственная система электронных услуг Эстонии подверглась кибератаке: неизвестные злоумышленники смогли подделать личные данные других людей. Об этом сообщает эстонская газета Postimees.

О теоретической уязвимости ID-карты и Mobiil-ID, которые используются для идентификации личности, говорилось и ранее. Однако на практике только одному эстонскому ученому удалось в лабораторных условиях клонировать сертификаты ID-карты.

В реальности это же случилось в феврале 2019 года, когда преступники смогли подделать личные данные от 10 до 20 эстонских жителей. Помимо морального ущерба людям был нанесен и материальный — суммарно порядка 1000 евро.

Взлом был совершен через приложение Smart-ID, через которое можно войти в интернет-банк и благодаря чему получить полный доступ ко всем предлагаемым в Эстонии электронным услугам. Всего данным приложением пользуется свыше 2,2 миллиона человек, более 400 тыс. из них — в Эстонии и около 800 тыс. в Литве