Зеленский пытается доказать народу, что он сильный политик — Клинцевич

Москва, , 18:18 — REGNUM Украина не станет благополучной, пока не будет стабильной, сильной и дружественной России, уверен член Совфеда РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 22 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я всё время говорил, что нам нужна стабильная, сильная и дружественная нам Украина, — сказал Клинцевич. — Без этого не будет благополучия ни там, ни у нас. Я думал, что этот процесс начнётся раньше. К сожалению, пока он немного отодвигается. Но рано или поздно это произойдёт. На протяжении последних пяти лет на Украине стало нормой отсутствие правового аспекта в деятельности украинской власти. Связано это с тем, что реально к власти пришёл не народ, а олигархат».

Новым президентом Украины, по словам Клинцевича, стал медийный, рейтинговый человек, не располагающий, однако, управленческими навыками.

«Этому президенту предстоит прекратить разрушение и начать созидание, во что я абсолютно не верю. Но то, что сегодня Зеленский делает, с точки зрения власти, это абсолютно правильно — ему надо показать, что он сильный и что власть, которую народ ненавидит, он отодвинет. А вот что он придвинет — это самая большая проблема», — сказал сенатор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, действующее законодательство Украины не позволяет остановить действие указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.

«Я считаю, что указ о роспуске парламента является грубейшим нарушением конституции Украины, — сказал политик. — Я считаю, что у него (у Зеленского — прим. ИА REGNUM ) не было оснований для роспуска парламента. А если они и могли появиться, то не раньше июня — после истечения 30-дневного срока, который даёт Верховной раде возможность или восстановить, или создать новую коалицию».

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