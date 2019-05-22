В Раде призывают переписывать закон перед каждыми выборами

Киев, , 18:07 — REGNUM Фракция «Оппозиционный блок» выступает против внесения изменений в избирательный кодекс после старта избирательной кампании. Об этом 22 мая заявил на внеочередном пленарном заседании парламента депутат от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский.

«Мы категорически против изменения закона после старта избирательного процесса. Это совпадает с европейскими традициями избирательного процесса и позицией Венецианской комиссии. Мы выступаем за принятие избирательного кодекса и установление стабильных правил, прекратить переписывать избирательное законодательство перед каждыми выборами», — сказал Новинский.

При этом он поддержал смену избирательной системы на пропорциональную с открытыми списками. Новинский также назвал решение Зеленского о роспуске парламента «политическим».

«Вчера досрочные выборы в парламент стали фактом. Опубликован соответствующий указ президента и назначена дата выборов. Это политическое решение, юридически небезупречное, но ответственность за него лежит на президенте. Наша задача как депутатского корпуса — определить правила, по которым будут происходить эти выборы.

Фракция «Оппозиционный блок» поддерживает идею проведения выборов в Верховную Раду по пропорционально-партийной системе с открытыми списками. Это приведет к структурированию общества по партийным предпочтениям и станет залогом ответственности политиков перед избирателями», — рассказал Новинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента якобы завел воюющую Украину в конституционный кризис.

Он также сообщил, что отдельные депутаты обжалуют указ Зеленского в Конституционном суде.