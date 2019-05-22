Экс-сенатор Арашуков предостерег коллег, лишивших его статуса члена Совфеда

Москва, , 18:03 — REGNUM Бывший теперь уже сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков прокомментировал решение Совета Федерации о прекращении его полномочий. Он обвинил своих бывших коллег-сенаторов в поспешности, с которой были вынесены в январе решение о неприкосновенности, а теперь — решение о лишении статуса сенатора. Об этом он написал в своем заявлении, которое публикует РИА Новости.

Арашуков отметил, что был уверен, что члены Совета Федерации проголосуют за досрочное прекращение полномочий. Именно для этого, по его словам, и было затеяно уголовное преследование против него. Такая спешка в принятии решений убедила Арашукова в заказном характере дела против себя, в связи с чем он намерен отстаивать свою невиновность, написал экс-сенатор.

Обращаясь к своим бывшим коллегам Арашуков предостерег:

«Вы считаете, что поймали бога за бороду, раз получили статус, а вслед за ним неприкосновенность и полномочия. Но вы сами меня за считанные минуты, без должного разбирательства лишили этой самой неприкосновенности, а затем и полномочий. И это при том, что моя вина не доказана. Своими такими поспешными действиями, вы показали цену этой неприкосновенности. И завтра все то же может произойти с любым, и все остальные также дружно проголосуют».

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года в зале заседания Совета Федерации. Коллеги лишили его статуса неприкосновенности, а СКР возбудил против него уголовное дело в связи с подозрениями на причастность к двум резонансным убийствам в Карачаево-Черкесии и хищением газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей в составе преступного сообщества, в организации которого подозревают его отца Рауля Арашукова — помощника главы «Газпром межрегионгаза».

В марте Рауф Арашуков был временно отстранен от должности сенатора. Сегодня, 22 мая, коллеги проголосовали за лишение его статуса члена Совфеда.

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