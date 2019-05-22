Медведев провёл переговоры с премьер-министром Вьетнама

Москва, , 18:02 — REGNUM В Москве 22 мая прошла встреча глав правительств России и Вьетнама Дмитрия Медведева и Нгуен Суан Фука, сообщает сайт правительства РФ.

«Будет подписано очень много документов в ходе этого визита. Это говорит о том, что вьетнамская сторона настроена на окончательное решение многих проблем, существующих в двусторонних отношениях, а также о нашей решимости и дальше продвигать двустороннее сотрудничество, вывести его на более высокий, качественный, доверительный уровень», — заявил во время встречи премьер-министр Вьетнама.

После завершения переговоров в присутствии глав правительств был подписан ряд документов. В их числе программа сотрудничества между строительными министерствами двух стран, рассчитанная на 2019−2024 годы; меморандум о сотрудничестве между в сфере геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных, учётно-регистрационной системы, оценки объектов недвижимости и планирования землепользования; меморандум о сотрудничестве в сфере туризма; меморандум о создании Центра ядерной науки и технологий на территории Вьетнама и другие соглашения.

Кроме того, запланирована встреча Нгуен Суан Фука с президентом РФ Владимиром Путиным.

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