Эксперт отметил первый сбой в работе администрации Зеленского

Киев, , 17:45 — REGNUM

Верховная Рада не поддержала изменение избирательного кодекса с отменой мажоритарной системы выборов, поскольку в парламент не смогут попасть «токсичные депутаты». Об этом 22 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Тарас Загородний.

«Было ожидаемым, что в Верховной Раде будет сопротивление. Обсуждались открытые списки. Об этом в своей речи также говорил Зеленский, а тут закрытые списки. Законодательство полностью изменяется, это большинству игроков не интересно, потому что многие депутаты, которые имеют большие возможности, но высокую токсичность, хотят идти по мажоритарным округам. Они понимают, что по партийным спискам их не выберут», — сказал Загородний.

Эксперт также считает, что Администрация президента допустила сбой, поскольку законопроект об изменении избирательного кодекса не появился в Раде.

«Его обещали к 7.00. Хотя бы можно было ознакомиться. Поэтому депутаты отнеслись к этому как неуважению к себе», — пояснил Загородний.

По его словам, ЦИК не успеет за 60 дней подготовиться к досрочным выборам.

«Не просто был провален закон об отмене мажоритарки. Был провален закон об изменении государственных закупок. Поскольку этот законопроект появился, существует вероятность, что ЦИК не успевает по существующим процедурам выполнить закон и организовать выборы за 60 дней», — добавил Загородний.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая на внеочередном заседании парламента депутаты не внесли в повестку дня сессии законопроекты президента Зеленского «Об изменениях в избирательное законодательство» и «Об изменении системы госзакупок» во время выборов.

Кроме того, представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, если парламент не изменит закон о выборах, депутаты пройдут на выборы по старому закону.