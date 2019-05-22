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Закон об отзыве губернатора Севастополя депутаты ЗС рассмотрят до каникул

Политика

Учитывая наличие замечаний, рассмотрение во втором чтении может продолжиться в новом политическом сезоне

Закон об отзыве губернатора Севастополя депутаты ЗС рассмотрят до каникул
Марина Каширская © ИА REGNUM
Балаклава

Севастополь, 22 мая 2019, 17:43 — REGNUM  Закон об отзыве губернатора Севастополя может быть рассмотрен в первом чтении депутатами ещё до летних каникул. Об этом 22 мая журналистам заявил депутат Заксобрания Виктор Посметный.

«В первом чтении однозначно. Во втором чтении — посмотрим. Учитывая, что есть замечания к документу, он потребует внесения поправок для исправления. Для этого необходимо будет время», — заявил депутат.

По его мнению, в случае, если губернатор нарушает закон или не выполняет какие-либо функции, должны автоматически включаться механизмы, альтернативные нормам закона об отзыве.

«Должны выполняться надзорные функции прокуратуры, высших должностных лиц, которые спрашивают с того или иного должностного лица и принимать кадровые решения», — добавил Посметный.

Напомним, соответствующий закон рассматривался депутатами в феврале 2018 года, однако он не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы быть принятым в первом чтении.

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