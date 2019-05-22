Координатор ООН похвалила Туркмению за «позитивное влияние на регион»

Ашхабад, , 17:34 — REGNUM «Распространение туркменских энергоносителей позитивно влияет на весь регион, особенно на Южную Азию», — заявила постоянный координатор ООН в Туркмении Елена Панова, выступая на десятом Международном газовом конгрессе, пишет «Электронная газета нефтегазового комплекса Туркмении».

Представитель Организации объединенных наций также отметила роль газопровода ТАПИ, выразив мнение, что «это лучший пример того, как Туркмения применяет свои запасы углеводородов на благо мира и устойчивого развития соседних регионов».

Читайте также: Туркмения попросит у Японии денег на постройку газопровода ТАПИ

«Трубопроводы объединяют страны и приносят стабильность в регионы, через которые проходят. Это позитивно влияет на целые народы, жизнь которых становится лучше благодаря нефти, газу и электроэнергии», — подчеркнула она.

ИА REGNUM напоминает, что ТАПИ — это проект магистрального газопровода с пропускной способностью порядка 33 млрд кубометров газа в год, реализация которого позволит поставлять природный газ из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию.

Общая протяженность этой газовой магистрали должна будет составить около 1 814 км, из которых 214 км приходится на территорию Туркмении. Стоимость проекта оценивается в более чем $7,9 млрд (свыше 517,2 млрд рублей по текущему курсу).

Читайте также: Власти Туркмении надеются, что Бахрейн поможет построить газопровод ТАПИ