Депутат призвал Зеленского снять экономическую блокаду с Донбасса

Киев, , 17:27 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский должен в первую очередь отменить экономическую блокаду с отдельных регионов Донбасса. Об этом 22 мая заявил на внеочередном пленарном заседании парламента депутат от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский.

«Хотелось бы, чтобы за заявлениями президента о мире и реинтеграции шли конкретные шаги. Поэтому первым из них должно стать немедленное прекращение экономической блокады Донбасса, которая была введена в начале 2017 года», — призвал Новинский.

По его словам, предприятия Донбасса должны работать по украинским законам, платить налоги в бюджет Украины и выдавать зарплату в гривнах.

«Украинские предприятия Донбасса должны работать по национальным законам, платить налоги в государственный бюджет, а украинские граждане получать зарплату в гривнах. Но вместе с тем должны быть восстановлены социальные гарантии гражданам на временно неподконтрольных территориях. Тогда экономический диалог станет основой для политического диалога», — считает Новинский.

Он также отметил, что «Оппозиционный блок» будет настаивать на реализации Киевом минских соглашений.

«Мы приветствуем курс на достижение мира на Донбассе, к которому мы призывали пять лет. Но мы твердо будем настаивать на выполнении минских соглашений и принятия соответствующего пакета законов. «Оппозиционный блок» разработал 11 законопроектов, которые позволят интегрировать людей, территорию и отстроить Донбасс, а также удержать стабильный и продолжительный мир», — сказал Новинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая президент Зеленский заявил, что «готов на все» ради достижения мира в Донбассе.

Он также пообещал бороться за сознание украинцев в Донбассе и в Крыму.