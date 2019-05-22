В отношении Петра Порошенко возбуждено ещё одно уголовное дело

Киев, , 17:01 — REGNUM В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко и ещё ряда высших должностных лиц возбуждено уголовное дело о превышении служебных полномочий. Об этом сообщается 22 мая на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины в Facebook.

Как уточняется, дело касается деятельности Фонда государственного имущества Украины и ПАО «Центрэнерго», которая является одной из основных компаний — производителей электроэнергии в стране.

«Должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго», совместно с должностными лицами ФГИУ и рядом служебных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» с целью хищения денежных средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по утверждению заявителя, «совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Игорем Кононенко и бывшим президентом Украины».

Напомним, накануне Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении Петра Порошенко по факту провокации украинских военных судов в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, в результате которой украинские моряки были арестованы.

Дело было возбуждено по статьям «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Государственная измена» и «Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий».