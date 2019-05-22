Среда, 22 Мая 2019 года
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Исламисты атаковали солдат в столице Сомали

Политика

Погибли шесть человек, не менее 13 получили ранения

Могадишо, 22 мая 2019, 17:00 — REGNUM  Террорист взорвал заминированный автомобиль на КПП возле президентского дворца в Могадишу, 22 мая передает агентство Associated Press.

По официальной информации, погибли шесть человек, не менее 13 человек получили ранения. Большинство погибших и пострадавших — военнослужащие.

Об ответственности за нападение уже заявила исламистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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