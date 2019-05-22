Исламисты атаковали солдат в столице Сомали

Могадишо, , 17:00 — REGNUM Террорист взорвал заминированный автомобиль на КПП возле президентского дворца в Могадишу, 22 мая передает агентство Associated Press.

По официальной информации, погибли шесть человек, не менее 13 человек получили ранения. Большинство погибших и пострадавших — военнослужащие.

Об ответственности за нападение уже заявила исламистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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