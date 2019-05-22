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СМИ: Зеленский назначил нового секретаря СНБО Украины

Политика

Им стал бывший министр финансов Александр Данилюк

СМИ: Зеленский назначил нового секретаря СНБО Украины
Иллюстрация: Gov.ua
Александр Данилюк

Киев, 22 мая 2019, 16:51 — REGNUM  Новым главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Зеленский решил назначить экс-министра финансов Александра Данилюка, сообщает 22 мая Liga.net со ссылкой на заявление замглавы администрации украинского президента Руслан Рябошапки.

По его словам, вопрос о назначении Данилюка уже решен и даже указ уже подписан.

По словам замглавы администрации украинского президента, указ будет опубликован в ближайшее время.

Напомним, ранее печально известный секретарь СНБО Александр Турчинов подал в отставку.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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