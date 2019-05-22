Киев разорвал ещё ряд соглашений в рамках СНГ

Киев, , 16:35 — REGNUM Правительство Украины приняло решение о расторжении ещё нескольких соглашений, заключённых в рамках СНГ. Об этом 22 мая сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Утверждено постановление о выходе Украины из отдельных международных договоров, заключённых в рамках Содружества Независимых Государств», — приводит его слова издание «Корреспондент».

О каких именно соглашениях идёт речь, на данный момент не уточняется.

Как передавало ИА REGNUM, в январе глава МИД Украины Павел Климкин сообщал, что Киев уже разорвал около 50 межгосударственных, межправительственных, межведомственных и межрегиональных соглашений с Россией и на разработке находится «второй пакет», который предусматривает расторжение ещё такого числа соглашений.

В последующие месяцы Киев также вышел из целого ряда соглашений СНГ, в том числе по причине их «несовместимости с обязательствами Украины в рамках ассоциации с Европейским союзом».