Корейско-бурятское экономическое сотрудничество из теории станет практикой

Улан-Удэ, , 16:39 — REGNUM Визит бурятской делегации в Южную Корею завершился, но сотрудничество обещает продолжиться и перейти в рабочую фазу. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, слова которого приводит пресс-служба правительства.

«Сегодня с нами в Бурятию летит несколько человек из Кореи для продолжения общения. Завтра вылетает два человека. На июнь заявлена целая группа. В июле прилетает 12 представителей законодательного органа Кореи — Национальной Ассамблеи. На сентябрь заявлена встреча. То есть пошёл уже деловой разговор, есть продолжение, переход в практическую плоскость договоренностей business-to-business. Это самое важное», — сказал глава.

Всего, по его словам, российско-корейский бизнес-форум посетили 254 человека с корейской стороны, большая часть которых — бизнесмены. Представителям корейского бизнеса рассказали про экономический потенциал Бурятии, в первую очередь, в туристической сфере. В свою очередь, корейские предприниматели, как сообщало ИА REGNUM, считают республику «спящей красавицей», которую необходимо разбудить.

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В своей речи Алексей Цыденов пообещал всем решившимся это сделать и зайти в Бурятию в качестве инвестора личную поддержку, неважно, «инвестирует он тысячу долларов или миллиард долларов». Для этого он пообещал каждому инвестору из Кореи дать свой номер сотового телефона и «возможность в любое время дня и ночи обратиться за помощью, за советом или просто пригласить в гости».

Федеральные власти России на форуме представлял посол в Южной Корее Андрей Кулик. Открывая мероприятие, он отметил, что визит делегации Бурятии можно рассматривать в контексте расширения географии развития российского региона, заинтересованного в экономическом взаимодействии с дальневосточным соседом.

«Позвольте выразить уверенность, что нынешний форум станет важной площадкой по наведению мостов между бизнесменами Бурятии и Кореи, а достигнутые договоренности уже в ближайшие месяцы будут переведены в практическую плоскость. С тем чтобы на втором заседании российско-корейского форума межрегионального сотрудничества в сентябре нынешнего года во Владивостоке стороны уже представили готовые к реализации совместные проекты», — заявил дипломат.

Напомним, делегация из Бурятии, состоящая из чиновников, политиков и предпринимателей, прибыла в Сеул 20 мая. Бизнес-форум был организован корейской группой компаний GEO Group, которая уже объявила о намерении построить в особой экономической зоне «Байкальская гавань» международный туристический комплекс «Baikal Asia paradise». Председатель совета директоров конгломерата Ву Таеквонг отметил тогда, что их проект позволит привлечь в республику и других крупных корейских инвесторов.

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