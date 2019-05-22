Ультиматумы могут дать обратный эффект: о поставках С-400 в Турцию

Анкара, , 16:20 — REGNUM Ультиматумы со стороны США вряд ли подействуют на Турцию, скорее всего, эта страна начнет закупку С-400 у России, что может спровоцировать американо-турецкий кризис, но не столь системный и продолжительный, как это пытаются представить, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в среду, 22 мая, комментируя информацию о поставках российских зенитных ракетных комплексов.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что власти США «дали Турции две недели» на отказ от покупки С-400 у России, а если отказа не последует, то США исключат Турцию из программы поставок F-35. Также в среду стало известно о том, что Турция направила в Россию группу специалистов для обучения работе с С-400.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле к любым ультиматумам относятся негативно, а в отношении сделки с Турцией исходят из ранее сделанных турецкими властями заявлений, то есть полагают, что сделка состоится.

«Постановка жёстких публичных ультиматумов со стороны США — достаточно опасный путь, так как на страну калибра Турции это может возыметь обратный эффект. До июля осталось совсем немного времени, и с первыми поставками российских зенитных ракетных комплексов С-400 вопрос по ним будет окончательно исчерпан.

В реальности единственным реальным шансом США предотвратить эту сделку было заметно более выгодное пакетное предложение в области безопасности — как скидки на аналогичное вооружение, так и передачу зон влияния в Сирии.

Но, учитывая, как мало осталось времени, вероятность срыва сделки по С-400 уже очень невелика. После начала этих поставок стоит ожидать достаточно острого американо-турецкого кризиса, который, впрочем, может оказаться менее системным и продолжительным, чем некоторые пытаются его представить», — отметил Леонид Нерсисян.

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