Материковый Китай и Тайвань активизируют контакты

Пекин, , 16:06 — REGNUM В Пекине ожидают скорый визит крупной делегации из Тайваня под руководством лидера Новой партии острова Юй Мумина, сообщает 22 мая Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную представителем канцелярии Госсовета по делам Тайваня Ма Сяогуана.

Сообщается, что тайваньские гости посетят провинции Гуандун и Цзянсу, а также центральные города Пекин и Шанхай. В ходе визита будут проведены переговоры по состоянию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и совместным мерам по возрождению китайской нации.