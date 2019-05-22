В Москве отменили голосование по открепительным удостоверениям

Москва, , 16:02 — REGNUM В Москве отменили возможность голосовать на выборах с помощью открепительного удостоверения. Соответствующий закон приняли депутаты Московской городской думы в ходе заседания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт о проведении городского законодательства в соответствие с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Изменения также расширяют возможности общественного контроля за столичными выборами.

«Московской городской избирательной комиссией внесён перечень из пяти поправок. Поправки связаны с открытием счетов избирательными комиссиями и комиссиями референдумов при проведении ими соответствующих кампаний», — представил проект закона глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Отметим, закон ранее прошёл два чтения в Мосгордуме. Внесённые поправки должны упростить техническую работу по организации процедуры выборов.

Например, денежные средства, выделенные из столичного бюджета или бюджетов муниципальных образований избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, референдума, будут перечислены на счета, открываемые избирательным комиссиям в учреждениях Центрального банка РФ. В случае их отсутствия на территории деньги поступят на счёт филиалов публичного акционерного общества «Сбербанк России».

Напомним, 22 мая на заседании Мосгордумы депутаты столичного парламента во втором и окончательном чтении приняли закон об эксперименте по проведению электронного голосования на выборах.