На инаугурации Зеленского забыли представить президента Латвии

Киев, , 15:57 — REGNUM В начале церемонии инаугурации президента Украины председатель Рады, представляя иностранных гостей, забыл представить президента Латвии Раймонда Вейониса.

На шестой минуте трансляции телеканала «112 Украина» видно, как председатель Рады Андрей Парубий представляет президентов Эстонии и Литвы, после чего переходит к представителю Венгрии, а Вейонис в недоумении смотрит из стороны в сторону. Позже председателю указали на оплошность, и он попытался исправить ситуацию заявлением, что церемонию почтили своим вниманием все президенты стран «Балтии». После этого Вейонис встал и поклонился присутствующим вместе со своими коллегами из соседних стран.

На конфузную ситуацию обратило внимание эстонское издание postimees.ee.

Торжественная церемония вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского прошла 20 мая в Киеве. На церемонии, проходившей в Верховной раде, присутствовали иностранные гости, в том числе главы некоторых государств.