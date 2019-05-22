Глава Индонезии: «Не потерплю никого, кто нарушит порядок»

Джакарта, , 16:01 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо прокомментировал политическую ситуацию, связанную с акциями протеста в стране, которые закончились хаосом, сообщает информационный портал Detik.

«Как глава государства и правительства, я обязан поддерживать политическую стабильность и стабильность в сфере безопасности», — заявил президент на пресс-конференции в Джакарте 22 мая, добавив, что «нет выбора, военные и полиция предпримут твердые действия в соответствии с действующим законодательством».

«Я не потерплю никого, кто нарушит порядок, демократические процессы и единство нашей любимой страны, особенно участников беспорядков», — отметил Джоко Видодо.

«Давайте объединимся, сплотим наше братство, снова создадим гармонию, потому что Индонезия является нашим общим домом», — призвал глава государства.

Ранее пара кандидатов Прабово Субианто и Сандиаго Уно, несогласные с итогами президентских выборов, состоявшихся в стране 17 апреля 2019 года, обратились в Конституционный суд.

По этому поводу Джоко Видодо выразил надежду, что судьи в Конституционном суде будут принимать решение в соответствии с фактами и основываясь на фактах.

Как ранее передавало ИА REGNUM, демонстрации, связанные с объявлением Центризбиркома Индонезии результатов выборов в стране, прошли в ряде крупных городов 21 и 22 мая 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сурабая прошел митинг против «сфальсифицированных» выборов