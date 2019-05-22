Среда, 22 Мая 2019 года
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Ресторан в Китае обложил гостей из США 25% сбором — соцсети

Политика

И тут виноваты коммунисты

Ресторан в Китае обложил гостей из США 25% сбором — соцсети
Иллюстрация: Цитата со страницы Марко Рубио в Twitter
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Вашингтон, 22 мая 2019, 15:58 — REGNUM  Некий ресторан в Китае теперь облагает посетителей из США сбором в размере 25% в качестве «возмездия за торговый спор», рассказал на своей странице в твиттере американский сенатор Марко Рубио.

«Коммунистическая партия позволила этой фотографии стать вирусным мемом в соцсетях», — делится сенатор.

На снимке изображен ресторан с огромным баннером, на котором написано:

«С сегодняшнего дня все американские туристы должны добавить 25% пошлину к своему обеду, просьба об этом знать! В случае неудобств, пожалуйста, обращайтесь в посольство США!».

При этом сенатор признает, что конфликт — это всегда неприятно для всех, «но дискомфорт нашего нынешнего спора с Китаем — ничто по сравнению с постоянным ущербом, который мы понесем в случае, если статус-кво продолжится».

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Торговая война между Китаем и США
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