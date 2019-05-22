Среда, 22 Мая 2019 года
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Итоги опроса по храму в Екатеринбурге будут обязательными для исполнения?

Политика

Такую позицию изложил глава горизбиркома

Екатеринбург, 22 мая 2019, 16:04 — REGNUM  Результаты опроса о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге станут обязательными для исполнения местными властями. Об этом заявил глава горизбиркома Илья Захаров, говорится на сайте мэрии города.

Хотя Захаров и подтвердил, что нормы опроса прописаны в федеральном законе № 131 (а там чётко указано, что результаты такого волеизъявления имеют рекомендательный характер), итоги опроса о храме будут обязательными, утверждает чиновник.

«Его результаты будут обязательно и признаны официально, и подлежащими к исполнению», — сказал глава избирательной комиссии.

Горизбирком может стать организатором опроса: устав Екатеринбурга предполагает такую возможность. Для этого гордума должна возложить соответствующие полномочия на комиссию, добавил Захаров.

Напомним, уже на следующей неделе гордума должна решить, каким образом предстоит узнать мнение екатеринбуржцев о месте для храма Святой Екатерины. Тем временем инициативные граждане из числа защитников сквера уже готовят свою заявку на референдум.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге подадут заявку на референдум в защиту сквера

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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