В индийской части Кашмира продолжаются вооруженные провокации

Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 15:40 — REGNUM Очередная ожесточенная перестрелка боевиков-экстремистов из незаконных вооруженных формирований с правительственными силами произошла в районе Кулгам контролируемой Индией части штата Джамму и Кашмир, сообщает 22 мая Синьхуа со ссылкой на заявление высокопоставленного сотрудника местного отдела полиции.

Перестрелка, в ходе которой были застелены два боевика, произошла раним утром, когда экстремисты обстреляли поисковую группу полиции и военнослужащих, и продолжалась несколько часов. Давшие отпор правительственные подразделения потерь не понесли.