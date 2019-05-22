Среда, 22 Мая 2019 года
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В индийской части Кашмира продолжаются вооруженные провокации

Политика

Правительственные силы дали отпор нападению боевиков

Штат Джамму и Кашмир, Индия, 22 мая 2019, 15:40 — REGNUM  Очередная ожесточенная перестрелка боевиков-экстремистов из незаконных вооруженных формирований с правительственными силами произошла в районе Кулгам контролируемой Индией части штата Джамму и Кашмир, сообщает 22 мая Синьхуа со ссылкой на заявление высокопоставленного сотрудника местного отдела полиции.

Перестрелка, в ходе которой были застелены два боевика, произошла раним утром, когда экстремисты обстреляли поисковую группу полиции и военнослужащих, и продолжалась несколько часов. Давшие отпор правительственные подразделения потерь не понесли.

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