Виктор Медведчук рассказал, чего граждане Украины хотят от Зеленского

Москва, , 15:51 — REGNUM Почти 75% граждан Украины считают, что новый президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, считает глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом он заявил 22 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я вам приведу социологию, которая была обнародована пять дней тому назад. Причём трёх социологических центров, — сказал Медведчук. — Там есть несколько цифр. 75% граждан Украины считают, что господин Зеленский должен пойти на прямой диалог с президентом РФ, 54,9% считают, что Зеленский должен пойти на прямой диалог с Донецком и с Луганском ради достижения мира на Донбассе. Это то, за что мы ратуем. Мы говорим: надо это делать, и люди нас поддерживают. Но со стороны власти аналогичного желания мы не видим. Хотя всем понятно, что без участия Москвы мир на Донбассе установить невозможно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 22 мая спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий открыл внеочередное пленарное заседание парламента по просьбе президента Владимира Зеленского и обвинил при этом Зеленского в желании провести референдум «о примирении с Россией».

Парубий рекомендовал президенту и его команде «хорошо выучить уроки украинской истории и не искать пути капитуляции перед Россией».

Читайте ранее в этом сюжете: Парубий призвал Зеленского «не искать пути капитуляции перед Россией»