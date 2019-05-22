«Brexit должен состояться» — глава списка LREM на выборах в Европарламент

Париж, , 15:42 — REGNUM Натали Луазо, глава списка французской партии «Вперед, Республика!» (LREM) на выборах в Европейский парламент, усомнилась в том, что новый референдум по Brexit, предложенный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, будет иметь «итог не похожий» на результаты 2016 года, сообщает Le Figaro.

«Я не уверена, что новый референдум обязательно будет иметь совсем другой исход. Я боюсь, что результатом снова станет очень разделенная Британия», — отреагировала Натали Луазо.

По словам Натали Луазо, «Великобритания должна идти вперёд, Brexit должен состояться».

Напомним, 21 мая 2019 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила ряд компромиссов, в том числе провести в Палате общин голосование о втором референдуме.

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